Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Hochrechnung
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teradyne-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Teradyne-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,56 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teradyne-Aktie investiert, befänden sich nun 46,382 Teradyne-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 696,66 USD, da sich der Wert einer Teradyne-Aktie am 21.09.2026 auf 381,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 669,67 Prozent.
Der Börsenwert von Teradyne belief sich jüngst auf 58,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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