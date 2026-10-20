Teradyne Aktie

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WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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Frühes Investment 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Teradyne-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Teradyne-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Teradyne-Anteile an diesem Tag bei 21,29 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Teradyne-Aktie investierten, hätten nun 469,704 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (335,53 USD), wäre die Investition nun 157 599,81 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 157 599,81 USD, was einer positiven Performance von 1 476,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Teradyne bezifferte sich zuletzt auf 50,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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