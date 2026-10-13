Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Profitabler Teradyne-Einstieg?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Teradyne-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teradyne von vor 5 Jahren abgeworfen
Teradyne-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 108,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,219 Teradyne-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 3 538,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 383,85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 253,88 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Teradyne betrug jüngst 62,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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