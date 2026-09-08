S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,600 Tesla-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 691,12 USD, da sich der Wert eines Tesla-Anteils am 04.09.2026 auf 354,08 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 2 691,12 USD entspricht einer Performance von +2 591,12 Prozent.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,40 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at