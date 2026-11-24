Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Tesla-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 372,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Tesla-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,882 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 10 361,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 385,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,62 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Tesla betrug jüngst 1,38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at