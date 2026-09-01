Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Lohnende Tesla-Anlage?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tesla-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 244,70 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 40,867 Tesla-Aktien. Die gehaltenen Tesla-Anteile wären am 31.08.2026 15 036,98 USD wert, da der Schlussstand 367,95 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,37 Prozent angewachsen.
Tesla war somit zuletzt am Markt 1,38 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
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