Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Rentables Tesla-Investment? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Tesla-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Tesla-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Tesla-Anteile betrug an diesem Tag 345,95 USD. Bei einem Tesla-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,891 Tesla-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 391,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 132,00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 13,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesla eine Börsenbewertung in Höhe von 1,55 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

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