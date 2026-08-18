S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tesla-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Tesla-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 335,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,298 Tesla-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (339,30 USD), wäre das Investment nun 101,24 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,24 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Tesla belief sich zuletzt auf 1,35 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at