S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Tesla-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Tesla-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Tesla-Anteile bei 12,49 USD. Bei einem Tesla-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 800,341 Tesla-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 403,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323 193,81 USD wert. Mit einer Performance von +3 131,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Tesla eine Marktkapitalisierung von 1,58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at