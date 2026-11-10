S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tesla-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Tesla-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 445,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,225 Tesla-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 378,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,91 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tesla eine Marktkapitalisierung von 1,41 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at