Texas Instruments Aktie

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WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

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Frühe Anlage 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Texas Instruments-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Texas Instruments-Aktie an diesem Tag bei 182,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Texas Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,485 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Texas Instruments-Papiers auf 281,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 542,95 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 542,95 USD, was einer positiven Performance von 54,29 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Texas Instruments betrug jüngst 256,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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