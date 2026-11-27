Vor Jahren in Texas Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Texas Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Texas Instruments-Papier bei 165,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Texas Instruments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,605 Texas Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 270,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,40 Prozent gesteigert.

Texas Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 246,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at