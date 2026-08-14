Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|Texas Instruments-Performance
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Texas Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 170,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,587 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Texas Instruments-Anteile wären am 13.08.2026 160,39 USD wert, da der Schlussstand 273,43 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,39 Prozent angezogen.
Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 253,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Texas Instruments Inc. (TI)
|241,20
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.