Texas Instruments Aktie

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WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

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Texas Instruments-Performance 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Texas Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Texas Instruments-Anteile bei 170,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,587 Texas Instruments-Papiere. Die gehaltenen Texas Instruments-Anteile wären am 13.08.2026 160,39 USD wert, da der Schlussstand 273,43 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,39 Prozent angezogen.

Texas Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 253,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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