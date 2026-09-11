S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Texas Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2023 wurde die Texas Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Texas Instruments-Aktie bei 165,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,030 Texas Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 258,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 560,66 USD wert. Mit einer Performance von +56,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 238,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at