Texas Instruments Aktie

Texas Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Texas Instruments-Investment 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Texas Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.09.2023 wurde die Texas Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Texas Instruments-Aktie bei 165,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,030 Texas Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 258,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 560,66 USD wert. Mit einer Performance von +56,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Texas Instruments belief sich zuletzt auf 238,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

mehr Nachrichten

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

mehr Analysen
24.01.25 Texas Instruments Underperform Bernstein Research
23.10.24 Texas Instruments Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.24 Texas Instruments Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Texas Instruments Inc. (TI) 234,00 5,10% Texas Instruments Inc. (TI)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen