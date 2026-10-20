The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
|Lohnendes The Cigna Group Registered-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 214,76 USD wert. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,656 The Cigna Group Registered-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 298,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 389,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,99 Prozent gesteigert.
Der The Cigna Group Registered-Wert an der Börse wurde auf 79,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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