S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die The Cigna Group Registered-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag 214,76 USD wert. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,656 The Cigna Group Registered-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 298,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 389,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,99 Prozent gesteigert.

Der The Cigna Group Registered-Wert an der Börse wurde auf 79,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at