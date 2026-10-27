The Cigna Group Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003

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Lohnender The Cigna Group Registered-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die The Cigna Group Registered-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Der Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers betrug an diesem Tag 123,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81,261 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (305,78 USD), wäre das Investment nun 24 848,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 148,48 Prozent erhöht.

Alle The Cigna Group Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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