S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.09.2025 wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das The Cigna Group Registered-Papier an diesem Tag bei 300,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,323 The Cigna Group Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 282,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 938,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für The Cigna Group Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 74,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at