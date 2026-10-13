The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
|Lukrative The Cigna Group Registered-Anlage?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren eingebracht
Die The Cigna Group Registered-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 305,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,328 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 283,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,87 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,13 Prozent.
The Cigna Group Registered wurde am Markt mit 74,66 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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