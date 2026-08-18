S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel wäre ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren heute wert

So viel hätten Anleger mit einem frühen The Cigna Group Registered-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das The Cigna Group Registered-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 276,01 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das The Cigna Group Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,623 The Cigna Group Registered-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der The Cigna Group Registered-Aktie auf 275,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 997,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete The Cigna Group Registered eine Marktkapitalisierung von 74,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at