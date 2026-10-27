S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen The Mosaic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die The Mosaic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das The Mosaic-Papier an diesem Tag 33,09 USD wert. Bei einem The Mosaic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,221 The Mosaic-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen The Mosaic-Anteile wären am 26.10.2026 535,21 USD wert, da der Schlussstand 17,71 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 46,48 Prozent.

Am Markt war The Mosaic jüngst 5,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at