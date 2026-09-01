The Mosaic Aktie

The Mosaic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative The Mosaic-Investition? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Mosaic-Aktie an diesem Tag 39,85 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die The Mosaic-Aktie investierten, hätten nun 250,941 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des The Mosaic-Papiers auf 24,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 052,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -39,47 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Mosaic Co

mehr Nachrichten

Analysen zu The Mosaic Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Mosaic Co 21,24 2,56% The Mosaic Co

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen