S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Mosaic-Aktie an diesem Tag 39,85 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die The Mosaic-Aktie investierten, hätten nun 250,941 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des The Mosaic-Papiers auf 24,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 052,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -39,47 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at