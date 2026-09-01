The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|Lukrative The Mosaic-Investition?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die The Mosaic-Aktie an diesem Tag 39,85 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die The Mosaic-Aktie investierten, hätten nun 250,941 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des The Mosaic-Papiers auf 24,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 052,70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -39,47 Prozent.
Der Börsenwert von The Mosaic belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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