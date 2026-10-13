The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|Lohnende The Mosaic-Anlage?
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13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden The Mosaic-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des The Mosaic-Papiers betrug an diesem Tag 23,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 430,293 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 8 111,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,89 Prozent verringert.
The Mosaic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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