The Mosaic Aktie

The Mosaic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
The Mosaic-Investition 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen The Mosaic-Investment verlieren können.

Am 20.10.2025 wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,58 USD. Bei einem The Mosaic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,381 The Mosaic-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (17,92 USD), wäre die Investition nun 60,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,42 Prozent verringert.

The Mosaic wurde am Markt mit 5,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Mosaic Co

mehr Nachrichten

Analysen zu The Mosaic Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Mosaic Co 15,82 -0,91% The Mosaic Co

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen