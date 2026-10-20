The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|The Mosaic-Investition
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 20.10.2025 wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,58 USD. Bei einem The Mosaic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,381 The Mosaic-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (17,92 USD), wäre die Investition nun 60,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,42 Prozent verringert.
The Mosaic wurde am Markt mit 5,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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