The Mosaic Aktie

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WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

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Lohnende The Mosaic-Investition? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Mosaic von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,536 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (25,05 USD), wäre das Investment nun 965,32 USD wert. Damit wäre die Investition 3,47 Prozent weniger wert.

The Mosaic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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