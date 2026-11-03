The Mosaic Aktie

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WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

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Rentables The Mosaic-Investment? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die The Mosaic-Aktie gebracht.

Das The Mosaic-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die The Mosaic-Aktie an diesem Tag bei 39,48 USD. Bei einem The Mosaic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 253,293 The Mosaic-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 4 820,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,03 USD belief. Mit einer Performance von -51,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von The Mosaic bezifferte sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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