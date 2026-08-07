The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Lohnende The Trade Desk A-Investition?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Trade Desk A-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das The Trade Desk A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,33 USD. Bei einem The Trade Desk A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113,212 The Trade Desk A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 2 000,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,67 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 80,00 Prozent gleich.
Der Börsenwert von The Trade Desk A belief sich jüngst auf 8,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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