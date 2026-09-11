The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Profitables The Trade Desk A-Investment?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Trade Desk A von vor 3 Jahren verloren
Das The Trade Desk A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 86,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,557 The Trade Desk A-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 161,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,86 Prozent verringert.
Der Marktwert von The Trade Desk A betrug jüngst 6,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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