The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Rentable The Trade Desk A-Investition?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Trade Desk A von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der The Trade Desk A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen The Trade Desk A-Anteile letztlich bei 72,58 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 137,779 The Trade Desk A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 964,73 USD, da sich der Wert einer The Trade Desk A-Aktie am 17.09.2026 auf 14,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 80,35 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für The Trade Desk A eine Börsenbewertung in Höhe von 6,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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