S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen The Trade Desk A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das The Trade Desk A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Trade Desk A-Aktie investiert, befänden sich nun 1,329 The Trade Desk A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (14,56 USD), wäre das Investment nun 19,35 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 19,35 USD, was einer negativen Performance von 80,65 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk A belief sich zuletzt auf 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at