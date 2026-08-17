Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Anlage unter der Lupe
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 10 Jahren eingebracht
Am 17.08.2016 wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Thermo Fisher Scientific-Papier an diesem Tag bei 154,67 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investierten, hätten nun 0,647 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 588,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 380,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 280,35 Prozent gestiegen.
Thermo Fisher Scientific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 217,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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