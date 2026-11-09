Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Thermo Fisher Scientific-Anlage unter der Lupe
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Thermo Fisher Scientific-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 152,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,658 Thermo Fisher Scientific-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 456,93 USD, da sich der Wert einer Thermo Fisher Scientific-Aktie am 06.11.2026 auf 694,76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 356,93 Prozent zugenommen.
Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258,04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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