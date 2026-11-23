Vor Jahren in Thermo Fisher Scientific-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Thermo Fisher Scientific-Aktie an diesem Tag bei 487,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Thermo Fisher Scientific-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,512 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers auf 669,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 733,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 37,33 Prozent.

Insgesamt war Thermo Fisher Scientific zuletzt 246,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at