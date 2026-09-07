Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|Lukrativer Thermo Fisher Scientific-Einstieg?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thermo Fisher Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Thermo Fisher Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Thermo Fisher Scientific-Aktie an diesem Tag 569,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Thermo Fisher Scientific-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,176 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,84 USD, da sich der Wert eines Thermo Fisher Scientific-Anteils am 04.09.2026 auf 613,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Thermo Fisher Scientific eine Marktkapitalisierung von 227,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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