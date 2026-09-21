Thermo Fisher Scientific Aktie

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WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

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Frühe Anlage 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thermo Fisher Scientific-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thermo Fisher Scientific-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Thermo Fisher Scientific-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Thermo Fisher Scientific-Anteile bei 479,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 20,852 Thermo Fisher Scientific-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (651,45 USD), wäre die Investition nun 13 583,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,84 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Thermo Fisher Scientific belief sich jüngst auf 240,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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