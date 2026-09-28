Thermo Fisher Scientific Aktie

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WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

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Thermo Fisher Scientific-Anlage 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Thermo Fisher Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thermo Fisher Scientific von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Thermo Fisher Scientific eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Thermo Fisher Scientific-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Thermo Fisher Scientific-Papier an diesem Tag bei 503,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,199 Thermo Fisher Scientific-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Thermo Fisher Scientific-Papiers auf 675,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34,19 Prozent gleich.

Thermo Fisher Scientific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 249,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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