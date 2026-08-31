TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|TJX Cos-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden TJX Cos-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TJX Cos-Papier bei 72,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,751 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 858,09 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 28.08.2026 auf 135,12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 85,81 Prozent.
TJX Cos war somit zuletzt am Markt 149,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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