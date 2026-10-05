S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TJX Cos-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden TJX Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TJX Cos-Anteile an diesem Tag bei 37,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,695 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 357,63 USD, da sich der Wert einer TJX Cos-Aktie am 02.10.2026 auf 132,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257,63 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von TJX Cos belief sich jüngst auf 146,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at