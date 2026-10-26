TJX Cos Aktie

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WKN: 854854 / ISIN: US8725401090

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Frühes Investment 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen TJX Cos-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TJX Cos-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die TJX Cos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,531 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 145,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 122,04 Prozent angewachsen.

Der TJX Cos-Wert an der Börse wurde auf 159,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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