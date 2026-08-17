TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|Lohnendes TJX Cos-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TJX Cos-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit TJX Cos-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TJX Cos-Anteile bei 132,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 75,403 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 469,61 USD, da sich der Wert eines TJX Cos-Papiers am 14.08.2026 auf 152,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,70 Prozent vermehrt.
Am Markt war TJX Cos jüngst 168,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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