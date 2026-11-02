TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|Lohnende TJX Cos-Anlage?
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TJX Cos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das TJX Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TJX Cos-Anteile an diesem Tag bei 36,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,495 TJX Cos-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 140,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 857,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 285,78 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von TJX Cos belief sich zuletzt auf 154,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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