TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|Lohnende TJX Cos-Investition?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TJX Cos von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TJX Cos-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 140,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die TJX Cos-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,124 TJX Cos-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 988,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,76 USD belief. Mit einer Performance von -1,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte TJX Cos einen Börsenwert von 152,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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