Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Lukrativer Tractor Supply-Einstieg?
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Tractor Supply-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tractor Supply-Papier 13,67 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Tractor Supply-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 731,422 Tractor Supply-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 22 995,90 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 129,96 Prozent.
Der Tractor Supply-Wert an der Börse wurde auf 16,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tractor Supply Co.
Analysen zu Tractor Supply Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tractor Supply Co.
|28,27
|2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.