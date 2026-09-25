S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Tractor Supply eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Tractor Supply-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tractor Supply-Papier 13,67 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Tractor Supply-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 731,422 Tractor Supply-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 22 995,90 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 129,96 Prozent.

Der Tractor Supply-Wert an der Börse wurde auf 16,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at