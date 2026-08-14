Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Langfristige Performance
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 3 Jahren gekostet
Die Tractor Supply-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Tractor Supply-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 224,780 Tractor Supply-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 130,28 USD, da sich der Wert einer Tractor Supply-Aktie am 13.08.2026 auf 36,17 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 130,28 USD entspricht einer negativen Performance von 18,70 Prozent.
Insgesamt war Tractor Supply zuletzt 19,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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