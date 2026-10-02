Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|Profitabler Tractor Supply-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor einem Jahr gekostet
Am 02.10.2025 wurden Tractor Supply-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Tractor Supply-Aktie betrug an diesem Tag 56,23 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Tractor Supply-Aktie investiert hat, hat nun 1,778 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,43 USD, da sich der Wert eines Tractor Supply-Anteils am 01.10.2026 auf 31,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,57 Prozent.
Tractor Supply wurde am Markt mit 16,33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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