S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tractor Supply-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Tractor Supply-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tractor Supply-Papier bei 39,45 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Tractor Supply-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 253,460 Tractor Supply-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tractor Supply-Aktie auf 33,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 457,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,42 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Tractor Supply bezifferte sich zuletzt auf 17,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at