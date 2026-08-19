TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Lukrativer TransDigm Group-Einstieg?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden TransDigm Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TransDigm Group-Aktie bei 589,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,696 TransDigm Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 18.08.2026 2 093,03 USD wert, da der Schlussstand 1 233,78 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 109,30 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete TransDigm Group eine Marktkapitalisierung von 68,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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