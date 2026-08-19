TransDigm Group Aktie

TransDigm Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer TransDigm Group-Einstieg? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransDigm Group von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen TransDigm Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden TransDigm Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TransDigm Group-Aktie bei 589,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,696 TransDigm Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TransDigm Group-Anteile wären am 18.08.2026 2 093,03 USD wert, da der Schlussstand 1 233,78 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 109,30 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete TransDigm Group eine Marktkapitalisierung von 68,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TransDigm Group IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu TransDigm Group IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TransDigm Group IncShs 1 041,00 -0,57% TransDigm Group IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:48 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zunächst etwas fester -- DAX startet kaum verändert -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein kleines Plus zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen