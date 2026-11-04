TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Lukratives TransDigm Group-Investment?
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TransDigm Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der TransDigm Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der TransDigm Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 882,08 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,113 TransDigm Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TransDigm Group-Papiers auf 1 208,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,95 Prozent vermehrt.
Insgesamt war TransDigm Group zuletzt 67,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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