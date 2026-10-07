TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Profitabler TransDigm Group-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades TransDigm Group-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TransDigm Group-Papier 850,08 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,764 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Papiere wären am 06.10.2026 12 979,13 USD wert, da der Schlussstand 1 103,33 USD betrug. Damit wäre die Investition 29,79 Prozent mehr wert.
Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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