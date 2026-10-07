TransDigm Group Aktie

TransDigm Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler TransDigm Group-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TransDigm Group-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TransDigm Group-Papier 850,08 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,764 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Papiere wären am 06.10.2026 12 979,13 USD wert, da der Schlussstand 1 103,33 USD betrug. Damit wäre die Investition 29,79 Prozent mehr wert.

Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TransDigm Group IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu TransDigm Group IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TransDigm Group IncShs 977,50 -0,31% TransDigm Group IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen