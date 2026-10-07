S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransDigm Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TransDigm Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TransDigm Group-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TransDigm Group-Papier 850,08 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,764 TransDigm Group-Aktien. Die gehaltenen TransDigm Group-Papiere wären am 06.10.2026 12 979,13 USD wert, da der Schlussstand 1 103,33 USD betrug. Damit wäre die Investition 29,79 Prozent mehr wert.

Alle TransDigm Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at