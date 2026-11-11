TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransDigm Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden TransDigm Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 656,21 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die TransDigm Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,524 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 1 225,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 867,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,76 Prozent zugenommen.
Am Markt war TransDigm Group jüngst 66,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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