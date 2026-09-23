TransDigm Group Aktie

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WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003

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TransDigm Group-Anlage 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier TransDigm Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransDigm Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen TransDigm Group-Investment verdienen können.

Am 23.09.2016 wurden TransDigm Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen TransDigm Group-Anteile an diesem Tag bei 288,16 USD. Bei einem TransDigm Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,347 TransDigm Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (1 112,42 USD), wäre die Investition nun 386,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 286,04 Prozent zugenommen.

Am Markt war TransDigm Group jüngst 61,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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